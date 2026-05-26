Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", испанский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника "Спартака" и готовит официальное предложение по трансферу.
При этом в московском клубе не заинтересованы в продаже одного из ключевых игроков команды этим летом.
В сезоне-2025/2026 Умяров провёл 39 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт четыре голевые передачи.
Клуб Ла Лиги готовит предложение по российскому игроку "Спартака" - источник
Наиль Умяров попал в сферу интересов "Севильи".
