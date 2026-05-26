Смородская назвала лучшего тренера сезона: большой молодец!

"Лучшим тренером сезона можно назвать Семака. Кого же ещё? Он пытается ставить "Зениту" новый и современный футбол.Ищет новые подходы, формы атак и так далее. Он развивает команду. Но ветеранам и болельщикам всегда чего-то не хватает. Большой молодец!" - сказала Смородская "Советскому спорту".
Сергей Семак стал главным тренером петербургского "Зенита" в конце мая 2018 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 41 матч, одержала 29 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Сине-бело-голубые стали чемпионами РПЛ сезона-2025/26, набрав 68 очков в 30 встречах.