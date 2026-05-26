В "Спартаке" возникли сложности с новым контрактом Барко - источник

В "Спартаке" возникли сложности вокруг ситуации с новым контрактом Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
По информации журналиста Максима Никитина, представители аргентинского полузащитника пытались оказывать давление на клуб во время переговоров по соглашению.

В итоге руководство красно-белых решило отложить обсуждение контракта до завершения минувшего сезона.

- Агент начал выкручивать руки. На что в "Спартаке" сказали: поговорим по окончании сезона. Понятно, что для него "Спартак" - удачная история. До этого Барко никогда не был центром спортивного проекта, - приводит слова Никитина "Чемпионат".

Барко пропустил матч последнего тура РПЛ против махачкалинского "Динамо". Официальной причиной называлось повреждение, однако в прессе также связывали отсутствие игрока с переговорами по новому контракту.

"Спартак" завершил прошлый сезон на четвёртой строчке РПЛ. В Кубке России команда в Суперфинале обыграла "Краснодар" по пенальти.

