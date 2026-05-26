Мхитарян принял решение по своему будущему в "Интере" - источник

Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с "Интером".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, армянский полузащитник уже дал согласие остаться в миланском клубе ещё на один сезон. По информации источника, в ближайшее время стороны приступят к обсуждению финансовых условий нового соглашения.

В прошедшем сезоне 37-летний хавбек провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт четыре забитых мяча и три голевые передачи.

