"Зенит" сделал предложение по ивуарийскому защитнику - источник

Зенит " включился в борьбу за защитника "Самсунспора" Али Диабате.

Фото: ФК "Зенит"

По информации Mash на спорте, петербургский клуб уже ведёт переговоры по возможному трансферу 19-летнего футболиста. Сине-бело-голубые готовы заплатить за игрока около 3,5 миллиона евро, однако турецкая сторона рассчитывает получить не менее пяти миллионов. При этом в "Зените" пока не намерены увеличивать предложение.



Диабате выступает за "Самсунспор" с начала 2026 года. За это время футболист сборной Кот-д’Ивуара провёл девять матчей за турецкий клуб.