ЭТА и другие дерзкие дамы: кто и как ещё тренировал мужчин

Стартовав с поражения от «Вольфсбурга» (1:2), 24 апреля специалистка противостоит на выезде «РБ Лейпциг».
Фанфары не прогремели
Как игрок она была заметна на поле. Миниатюрная уроженка Дрездена, до замужества выступавшая под фамилией Багехорн, играла полузащитника. В составе потсдамской «Турбине» она становилась победителем женской Лиги чемпионов, трижды выигрывала первенство и два раза – Кубок Германии.
В сборной Германии девушка выиграла юношеский чемпионат Европы до 17 лет, завоевала бронзу юношеского чемпионата мира и золото молодежного первенства планеты до 20 лет. Она мечтала попасть в национальную команду, но этим надеждам не суждено было сбыться.
В нынешнем сезоне берлинский «Унион», основанный 120 лет назад, в 1906 году, занимает первенстве Германии скромное место во второй части турнирной таблицы. Но вряд ли мы бы увидели в роли главного тренера женщину, если бы не было 6-очкового отрыва от зоны стыков и 8-очкового – от зоны вылета.
Поможет ли улучшить положение «Униона» или хотя бы его не ухудшить госпожа Эта? Кстати, ее необычная фамилия от мужа – нигерийского тренера Бенджамина Эта, имеющего немецкий паспорт. Они связаны не только супружескими узами, но и деловыми – он является агентом Мари-Луизе.
Перед дебютом, в котором «Унион» встречался с «Вольфсбургом» зрители бурно приветствовали Мари-Луизу. И болельщики, и коуч жаждали праздника. Но фанфары не прогремели – «горожане» проиграли со счетом 1:2. Она уходила в раздевалку, пряча… Нет, не слезы, а разочарование.
Дракон в «Клермоне»
В истории футбола было немало случаев, когда женщины дерзали браться за подготовку мужских команд. Но – не высокого полета…
12-ти кратная чемпионка Италии Каролина Мораче столько же раз становилась лучшим бомбардиром первенства. Но в мужской компании дела у нее не заладились. Летом 1999 года Каролина возглавила клуб «Витербезе Кальчо» из третьей по силе лиги Италии. Увы, неудачи не заставили себя ждать – крупное поражение, конфликт с президентом клуба Лучано Гауччи. И – увольнение…
Португалку Хелену Косту прозвали «Моуринью в юбке» за то, что она стажировалась у знаменитого соотечественника. Сама она на высоком уровне в футбол не играла, однако неплохо усвоила стиль «Особенного». В мае 2014-го ее назначили тренером «Клермона» из французской Лиги 2. Посещаемость клуба повысилась, поскольку мужчины повалили на стадион поглазеть на смуглую красавицу. Однако ее присутствие в команде не дало позитивных результатов. И Хелена была уволена.
Тем не менее, в «Клермоне» сохранился «матриархат». На смену Косту пришла Корин Дьякр, задававшая тон во французском женском футболе – она провела 121 матч в майке национальной сборной. Став тренером, она исповедовала диктаторский стиль, от которого игроки «Клермона» буквально стонали. За глаза мужчины называли свою наставницу Дракон.
Нельзя сказать, что Корин достигла заметных успехов, но продержалась на своем посту три года. Однако потом вернулась к подготовке женских команд.
Как выбрать состав на игру
Немка Имке Вюббенхорст, выступавшая за женскую команду «Клоппенбург», в 2018 году была назначена на должность главного тренера мужской команды, игравшей в пятой по силе немецкой лиге.
Успехов эта дама не добилась, но один приз все же получила – «Цитата года в футболе». Это была шутка «на грани фола», которую она «отпасовала» корреспонденту газеты Die Welt. На его вопрос: «Вы предупреждаете игроков перед тем, как заходите в раздевалку, когда они переодеваются?» она ответила: «Конечно, нет. Я же профессионал. И выбираю состав по размеру мужского достоинства».
Озорнице Имке не хотелось, чтобы она запомнилась только этим «афоризмом». Но именно так и произошло. После фиаско в «Клоппенбурге» – команда одержала только одну победу при четырех ничьих и семи поражениях – она попробовала силы в другом мужском клубе, «Шпортфройнде Лотте» из четвертой лиги. Но и там ее ждала неудача.
Более успешной оказалась Сабрина Виттманн, с 2024 года работающая с «Ингольштадтом» из третьей лиги Германии, тогда как большинство тренеров в лиге, работавших на момент её прихода, уже было уволено. Под ее руководством клуб выиграл региональный Кубок Баварии – отборочный турнир к главному Кубку Германии.
Есть и другие примеры женщин, пестовавших мужчин, но они тоже из-за рубежа. В России женщинам мужские команды пока не доверяли. Но случай в тему на память приходит.
В течение шести лет пост президента столичного «Локомотива» занимала Ольга Смородская – экономист и финансист. Ее «стилем» был постоянный прессинг. Смородская перестраивала, меняла концепции, увольняла и назначала наставников.
Казалось, Ольга Юрьевна и сама хотела встать на тренерский мостик – рассуждала о тактике и стратегии, присутствовала на тренировках. И даже давала установки. Одной из них была такая: «В атаке надо играть пошире, а в защите поуже»…
Требуются женщины с мужским характером
Мы привыкли видеть женщин во многих сферах жизни, которые они успешно осваивают. Заметна их роль и в спорте. Но до сих пор дамы, тренирующие мужчин – явление экзотическое, чего не скажешь об обратной ситуации.
Достаточно вспомнить таких успешных, титулованных наставников, как Николай Карполь, который в свои 85 лет продолжает тренировать волейбольную «Уралочку-НТМК» из Свердловской области, и Евгений Трефилов, стоявший у руля гандбольной сборной России. Другую сборную – футбольную – несколько лет готовил Игорь Шалимов.
На память приходит еще один специалист – Евгений Гомельский, много лет работавший с баскетболистками московского «Динамо», сборных СССР и России.
Так почему же женщины не проявляют себя в роли наставников мужчин? Может, дело в психологии, физиологии и недостатке специфических знаний? Или у нас дефицит женщин с мужским характером?
Тем не менее, женщины наверняка будут появляться в роли тренеров мужчин. Такого же мнения придерживается и известный cпециалист Валерий Непомнящий: «Может быть, я заблуждаюсь, меня это смущает, но это сегодняшняя действительность. С этим надо смириться, воевать с этим нет никакого смысла».
Возможные причины женской экспансии – амбиции, гордость, желание проявить себя в новом качестве и страстная жажда успеха, свойственная истинным спортсменкам. Да и лишний раз покрасоваться перед зрителями, большинство которых составляют мужчины, дамам совсем не грех.
Автор: Валерий Бурт