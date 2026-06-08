Владелец "Акрона" назвал ключевой фактор в выборе нового главного тренера

Владелец "Акрона" Павел Морозов высказался о выборе нового главного тренера клуба.

Фото: ФК "Астана"

"Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола.

Павел Морозов заявил, что клуб выбирал нового главного тренера исходя из его способности построить инициативный футбол.Срджан зарекомендовал себя специалистом, умеющим хорошо использовать сильные стороны своей команды и развивать футболистов", - сказал Морозов пресс-службе клуба.Сегодня, 8 июня, пресс-служба тольяттинского "Акрона" объявила о назначении Срджана Благоевича на пост главного тренера клуба. Соглашение с сербским специалистом рассчитано до конца июня 2030 года.Ранее Благоевич работал в "Партизане". В текущем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 17 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.