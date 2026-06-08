По информации источника, в Кирилле Кравцове заинтересованы два клуба: аутсайдер Ла Лиги и команда, которая только вышла в главную испанскую лигу из Сегунды.
Кирилл Кравцов выступает в составе "Сочи" с конца июля 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 20 матчей и забил 3 гола. Текущее соглашение с футболистом истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Испанские клубы заинтересованы в полузащитнике "Сочи" - источник
Футболист "Сочи" может продолжить карьеру в Испании.
Фото: ФК "Сочи"