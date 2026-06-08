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В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию об интересе к Дзюбе

Член совета директоров "Крыльев Советов" Нериус Бараса отреагировал на новость об интересе самарцев к экс-нападающему "Акрона" Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Не слышал ничего о том, что Дзюба может подписать контракт с "Крыльями Советов". Не помешал бы он команде?

С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артем еще не так плох.

Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды", - сказал Бараса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 37-летний нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в самарских "Крыльях Советов".

Напомним, 23 мая "Акрон" официально сообщил, что Дзюба завершает выступления за клуб. Состав красно-черных футболист пополнил 12 сентября 2024 года. За тольяттинскую команду форвард сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 12 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории "Акрона".

Источник: "Матч ТВ"

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