В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию об интересе к Дзюбе

Член совета директоров "Крыльев Советов" Нериус Бараса отреагировал на новость об интересе самарцев к экс-нападающему "Акрона" Артему Дзюбе.

Фото: ФК "Акрон"

С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артем еще не так плох.