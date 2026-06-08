В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию об интересе к Дзюбе

С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артем еще не так плох.
Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды", - сказал Бараса.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 37-летний нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в самарских "Крыльях Советов".
Напомним, 23 мая "Акрон" официально сообщил, что Дзюба завершает выступления за клуб. Состав красно-черных футболист пополнил 12 сентября 2024 года. За тольяттинскую команду форвард сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 12 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории "Акрона".
Источник: "Матч ТВ"