По данным источника, опорный полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас согласовал контракт с "Зенитом". Сообщается, что соглашение будет рассчитано на 5 лет.
23-летний Карпукас - воспитанник академии "железнодорожников". Его нынешний контракт с клубом истекает летом будущего года. В этом сезоне хавбек провел за красно-зеленых 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и двумя результатвиными передачами.
Источник: "РБ Спорт"
"Зенит" согласовал 5-летний контракт с игроком "Локомотива" - "РБ Спорт"
Футболист "железнодорожников" близок к переходу в клуб на Неве.
Фото: ФК "Локомотив"