Официально: "Зенит" объявил об уходе полузащитника

Фото: ФК "Зенит"

"Ильзат Ахметов покидает " Зенит ". Срок соглашения между сине-бело-голубыми и полузащитником подошел к концу. Футбольный клуб "Зенит" желает Ильзату Ахметову удачи в дальнейшей карьере!" - написано в Telegram-канале клуба

Ильзат Ахметов перешел из "Краснодара" в петербургский "Зенит" в начале января 2024 года. Всего за сине-бело-голубых атакующий полузащитник провел 21 матч, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.