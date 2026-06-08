Официально: "Зенит" объявил об уходе полузащитника

"Ильзат Ахметов покидает "Зенит". Срок соглашения между сине-бело-голубыми и полузащитником подошел к концу. Футбольный клуб "Зенит" желает Ильзату Ахметову удачи в дальнейшей карьере!" - написано в Telegram-канале клуба.
Ильзат Ахметов перешел из "Краснодара" в петербургский "Зенит" в начале января 2024 года. Всего за сине-бело-голубых атакующий полузащитник провел 21 матч, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.