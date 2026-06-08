Официально: "Акрон" объявил имя нового главного тренера

"Акрон" подписал соглашение с новым главным тренером.

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"Срджан Благоевич - новый главный тренер ФК "Акрон". Сербский специалист подписал четырёхлетний контракт с нашим клубом. Срджан Благоевич приступит к работе с командой на летних сборах", - написано в Telegram-канале клуба

Ранее Срджан Благоевич являлся главным тренером сербского "Партизана". В текущем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 17 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Соглашение сербского специалиста с клубом было рассчитано до конца июня 2027 года.В прошедшем сезоне тольяттинский "Акрон" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 30 играх. Команда осталась в РПЛ, одержав победу над "Ротором" по итогам стыковых матчей.