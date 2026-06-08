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Защитник "Оренбурга" близок к трансферу в "Балтику" - источник

Калининградцы могут приобрести марокканского игрока.
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, крайний защитник "Оренбурга" Фахд Муфи близок к переходу в "Балтику". Сообщается, что сумма трансфера составит около 500 тысяч евро.

Муфи выступает за "Оренбург" с августа прошлого года. Действующий контракт 30-летнего марокканца с клубом рассчитан до лета 2027-го. На его счету один забитый гол и результативная передача в 25 матчах за оренбургскую команду в РПЛ и Кубке России.

Источник: "Чемпионат"

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