Германия одержала волевую победу над Кот-д'Ивуаром на ЧМ-2026

Сборная Германии во втором туре группы Е одержала волевую победу над Кот-д'Ивуаром со счётом 2:1.

Фото: ФИФА

Первыми в матче отличились африканцы - на 30-й минуте Франк Кессье вывел свою команду вперёд. Немцы сумели отыграться во втором тайме, когда на 68-й минуте Дениз Ундав восстановил равновесие. Уже в компенсированное время форвард оформил дубль и принёс своей сборной три очка.



Благодаря этой победе Германия набрала шесть очков после двух туров и закрепилась на первом месте в группе Е. В активе Кот-д'Ивуара осталось три балла, команда занимает вторую строчку.