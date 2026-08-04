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ЦСКА одержал победу над "Локомотивом" в серии пенальти

ЦСКА одержал выездную победу над "Локомотивом" в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня, 4 августа, "Локомотив" на домашнем стадионе принимал ЦСКА в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ЦСКА - 5:4, свою попытку не реализовал Александр Сильянов.

"Локомотив": Лантратов, Ненахов, Сильянов, Джикия, Морозов, Вера (Карпукас, 46), Щетинин (Еремеев, 46), Коваленко (Пиняев, 60), Батраков, Руденко (Бакаев, 31), Раков (Голубев, 60).

ЦСКА: Бориско, Гайич (Круговой, 62), Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Баринов, Кисляк (Обляков, 46), Фиров (Кармо, 62), Алвес (Козлов, 76), Глебов (Попович, 46), Мусаев.

Предупреждения: Обляков, 85, Морозов, 88, Баринов, 90.

Кубок России, Путь РПЛ, 1-й тур группового этапа.

"Локомотив" 1:1 (4:5 - пен.) ЦСКА.

Голы: Сильянов, 90+3 - Рейс, 40

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