Сегодня, 4 августа, "Локомотив" на домашнем стадионе принимал ЦСКА в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ЦСКА - 5:4, свою попытку не реализовал Александр Сильянов.
"Локомотив": Лантратов, Ненахов, Сильянов, Джикия, Морозов, Вера (Карпукас, 46), Щетинин (Еремеев, 46), Коваленко (Пиняев, 60), Батраков, Руденко (Бакаев, 31), Раков (Голубев, 60).
ЦСКА: Бориско, Гайич (Круговой, 62), Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Баринов, Кисляк (Обляков, 46), Фиров (Кармо, 62), Алвес (Козлов, 76), Глебов (Попович, 46), Мусаев.
Предупреждения: Обляков, 85, Морозов, 88, Баринов, 90.
Кубок России, Путь РПЛ, 1-й тур группового этапа.
"Локомотив" 1:1 (4:5 - пен.) ЦСКА.
Голы: Сильянов, 90+3 - Рейс, 40
ЦСКА одержал победу над "Локомотивом" в серии пенальти
ЦСКА одержал выездную победу над "Локомотивом" в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"