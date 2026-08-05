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Круговой объяснил, почему ЦСКА пропустил в концовке матча с "Локомотивом"

Защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что "Локомотив" сравнял счет в концовке матча Кубка России во многом благодаря удачному стечению обстоятельств.
Фото: РПЛ
По мнению футболиста, эпизод с пропущенным мячом оказался крайне необычным.

- Мы сильнее играли в первом тайме, а во втором играли больше по результату. Не было смысла убегать и создавать атаки. Бориско хорошо проявлял себя в воротах. Если брать последний момент, там вообще пять тысяч рикошетов было, Пиняев в угловой флажок бил, попал кому-то в голову, мяч - в штангу, и Сильянов подправил. Рад, что у Баринова получилось проявить себя. Думаю, что болельщики его всё равно любят, а то, что они кричали ему после того, как он получил желтую карточку, - это некрасиво, - приводит слова Кругового "Матч ТВ".

После ничьей 1:1 в основное время победитель определился в серии пенальти, где точнее оказался ЦСКА - 5:4.

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