Комментатор прокомментировал работу Благоевича в "Акроне": бедняга, не понял, куда приехал

- Благоевич, бедняга, недооценил и не понял, куда приехал. Он приехал из чемпионата, в котором соревнуются две команды, в остальных матчах происходит полная доминация. В России же более ровный турнир, "Акрон" не в той позиции, что "Партизан", из которого Благоевич приехал, - передаёт слова Журавеля "Матч ТВ".
Под руководством Благоевича "Акрон" проиграл три стартовых матча сезона: в чемпионате команда уступила "Зениту" (0:5) и "Рубину" (1:2), а в Кубке России потерпела поражение от "Ростова" (0:4).