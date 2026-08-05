По информации источника, после финального свистка Баринов подошел к трибуне с фанатами "Локомотива" и поаплодировал им. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию, а уже за пределами стадиона между бывшим капитаном железнодорожников и одним из болельщиков состоялся короткий диалог.
Болельщик: Не надо сюда подходить, ты провоцируешь, ты зачем это делаешь? Зачем нас провоцируешь?
Баринов: Зачем ты подходишь ко мне?
Болельщик: Зачем ты хлопаешь, зачем подходишь к южной трибуне, тебе не рады тут.
Матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержал ЦСКА - 5:4.
Источник: "Матч ТВ"
"Зачем провоцируешь?" Баринов вступил в перепалку с болельщиком "Локомотива"
После матча Кубка России между "Локомотивом" и ЦСКА полузащитник армейцев Дмитрий Баринов вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков железнодорожников.
Фото: ПФК ЦСКА