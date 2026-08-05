Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
0 - 4 0 4
РостовЗавершен
Родина
5 - 0 5 0
РубинЗавершен
Динамо Мх
1 - 2 1 2
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
1 - 1 (П 4 - 5) 1 145
ЦСКАЗавершен

"Зачем провоцируешь?" Баринов вступил в перепалку с болельщиком "Локомотива"

После матча Кубка России между "Локомотивом" и ЦСКА полузащитник армейцев Дмитрий Баринов вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков железнодорожников.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, после финального свистка Баринов подошел к трибуне с фанатами "Локомотива" и поаплодировал им. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию, а уже за пределами стадиона между бывшим капитаном железнодорожников и одним из болельщиков состоялся короткий диалог.

Болельщик: Не надо сюда подходить, ты провоцируешь, ты зачем это делаешь? Зачем нас провоцируешь?

Баринов: Зачем ты подходишь ко мне?

Болельщик: Зачем ты хлопаешь, зачем подходишь к южной трибуне, тебе не рады тут.

Матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержал ЦСКА - 5:4.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится