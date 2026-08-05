Как пишет журналист Осман Алтунтерим, "Бешикташ" был готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро, а также включить в сделку процент от его будущей перепродажи. Тем не менее ЦСКА не устроили такие условия: армейцы рассчитывают выручить за своего воспитанника около 40 миллионов евро.
Кисляк за основную команду ЦСКА дебютировал в 2024 году. В прошлом сезоне полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и восемь ассистов на партнёров.
ЦСКА отказался продавать Кисляка в "Бешикташ" за 20 млн евро - источник
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заинтересовал "Бешикташ".
Фото: РПЛ