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ЦСКА отказался продавать Кисляка в "Бешикташ" за 20 млн евро - источник

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заинтересовал "Бешикташ".
Фото: РПЛ
Как пишет журналист Осман Алтунтерим, "Бешикташ" был готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро, а также включить в сделку процент от его будущей перепродажи. Тем не менее ЦСКА не устроили такие условия: армейцы рассчитывают выручить за своего воспитанника около 40 миллионов евро.

Кисляк за основную команду ЦСКА дебютировал в 2024 году. В прошлом сезоне полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и восемь ассистов на партнёров.

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