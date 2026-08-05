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"Спартак" объявил об уходе нападающего

Нападающий Ливай Гарсия покидает "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Московский клуб официально сообщил, что форвард продолжит сезон в составе греческого "Панатинаикоса". Красно-белые уточнили, что аренда рассчитана до конца сезона, а соглашение включает опцию последующего выкупа игрока.

В сообщении клуба также пожелали Гарсии удачного выступления в чемпионате Греции, где футболист уже играл ранее.

Ливай присоединился к "Спартаку" в 2025 году. За это время он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.

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