Московский клуб официально сообщил, что форвард продолжит сезон в составе греческого "Панатинаикоса". Красно-белые уточнили, что аренда рассчитана до конца сезона, а соглашение включает опцию последующего выкупа игрока.
В сообщении клуба также пожелали Гарсии удачного выступления в чемпионате Греции, где футболист уже играл ранее.
Ливай присоединился к "Спартаку" в 2025 году. За это время он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.
"Спартак" объявил об уходе нападающего
Нападающий Ливай Гарсия покидает "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"