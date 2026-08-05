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ЦСКА обсуждает трансфер игрока "Расинга" - источник

ЦСКА продолжает работу над усилением состава и рассматривает вариант с подписанием защитника аргентинского "Расинга" Гастона Мартирены.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Анар Ибрагимов, переговоры между сторонами уже ведутся. Утверждается, что аргентинский клуб готов рассмотреть продажу уругвайского футболиста, а сам игрок не возражает против переезда в чемпионат России.

Как отмечает источник, армейцы также обсуждают возможность включения в сделку нападающего Рамиро Ди Лусиано, который может стать частью трансфера.

Мартирена защищает цвета "Расинга" с 2023 года. За это время он провел 109 матчей, в которых забил 12 мячей.

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