Батраков обратился к болельщикам "Локомотива"

- У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде, я вам клянусь и говорю, что все переживают, мы стараемся на каждой тренировке, чтобы радовать вас своей игрой, победами. И я хочу надеяться, что мы вернём эту стезю побед. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это ценно для нас и это самое главное, что есть в футболе. Спасибо, вы лучшие, - приводит слова Батракова телеграм-канал "Локомотива".
В основное время матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Локомотив" сыграл с ЦСКА вничью (1:1), однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы - 5:4.