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Батраков обратился к болельщикам "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков после кубкового матча с ЦСКА вышел к болельщикам и попросил прощения за неудачный старт сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
По его словам, каждый игрок переживает из-за результатов, а главной задачей остается возвращение побед и радости своим болельщикам.

- У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде, я вам клянусь и говорю, что все переживают, мы стараемся на каждой тренировке, чтобы радовать вас своей игрой, победами. И я хочу надеяться, что мы вернём эту стезю побед. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это ценно для нас и это самое главное, что есть в футболе. Спасибо, вы лучшие, - приводит слова Батракова телеграм-канал "Локомотива".

В основное время матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Локомотив" сыграл с ЦСКА вничью (1:1), однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы - 5:4.

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