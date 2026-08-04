По информации источника, форвард московского "Спартака" Ливай Гарсия переходит в греческий "Панатинаикос" на один сезон с опцией выкупа за 12 миллионов евро - он активируется автоматически, если форвард проведет определенное количество матчей. Также греческий клуб заплатит за аренду 1,25 миллионов евро.
Ливай Гарсия перешел в "Спартак" из греческого АЕКа в феврале 2025 года и заключил контракт до конца июня 2028 года. Всего нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 48 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
Источник: SPORT24GR
Ливай Гарсия переходит из "Спартака" в греческий клуб - источник
Форвард московского "Спартака" Ливай Гарсия покидает клуб.
Фото: ФК "Спартак"