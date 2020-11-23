"Бавария" поздравила теннисиста Медведева с победой на итоговом турнире АТР (видео)

This is very cool!!! @FCBayern ???? https://t.co/ifkoDuFqDv— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) November 23, 2020
"Поздравляем тебя с победой на турнире ATP!
Мы подготовили небольшой сюрприз, ожидающий тебя в Мюнхене", – заявила пресс-служба "Баварии".
Российский теннисист Даниил Медведев у себя в твиттере уже оценил презент от чемпиона Германии, написав: "Это очень круто!"
Известно, что Медведев является болельщиком мюнхенской "Баварии".
Накануне, Даниил Медведев обыграл в финале итогового турнира ATP австрийца Доминика Тима.