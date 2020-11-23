"Бавария" поздравила теннисиста Медведева с победой на итоговом турнире АТР (видео)

Мюнхенская "Бавария" сделала футболку с фамилией теннисиста Даниила Медведева в честь его победы на итоговом турнире ATP.

"Поздравляем тебя с победой на турнире ATP!Мы подготовили небольшой сюрприз, ожидающий тебя в Мюнхене", – заявила пресс-служба "Баварии".Российский теннисист Даниил Медведев у себя в твиттере уже оценил презент от чемпиона Германии, написав: "Это очень круто!"Известно, что Медведев является болельщиком мюнхенской "Баварии".Накануне, Даниил Медведев обыграл в финале итогового турнира ATP австрийца Доминика Тима.