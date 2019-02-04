Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Аталанта (Италия)
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|...
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
|Предстоящие
|Кальяри
|22:3004.02.19
|Аталанта
|Аталанта
|10.02.19
|СПАЛ
|Сыгранные
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
|Фрозиноне
|0 - 520.01.19
|Аталанта
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Президент "Аталанты": Гасперини - гений. Я хочу, чтобы он остался в моей команде навсегда
Президент "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что готов предложить главному тренеру команды Джан Пьеро Гасперини пожизненный контракт.
"Никто не сможет меня уговорить отдать Гасперини, потому что я хочу, чтобы он остался здесь навсегда. "Аталанта" переживает свои лучшие времена, клуб бьет рекорды. Менталитет изменился, команда может победить кого угодного. Гасперини обладает особенным мышлением и видением футбола, его взгляд отличается от всех остальных. Он гений, мастер", - приводит слова президента Football Italia.
"Никто не сможет меня уговорить отдать Гасперини, потому что я хочу, чтобы он остался здесь навсегда. "Аталанта" переживает свои лучшие времена, клуб бьет рекорды. Менталитет изменился, команда может победить кого угодного. Гасперини обладает особенным мышлением и видением футбола, его взгляд отличается от всех остальных. Он гений, мастер", - приводит слова президента Football Italia.
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