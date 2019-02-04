Аталанта (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
...
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Кальяри22:3004.02.19Аталанта
Аталанта10.02.19СПАЛ
Сыгранные
Аталанта3 - 327.01.19Рома
Фрозиноне0 - 520.01.19Аталанта

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Президент "Аталанты": Гасперини - гений. Я хочу, чтобы он остался в моей команде навсегда

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что готов предложить главному тренеру команды Джан Пьеро Гасперини пожизненный контракт.

"Никто не сможет меня уговорить отдать Гасперини, потому что я хочу, чтобы он остался здесь навсегда. "Аталанта" переживает свои лучшие времена, клуб бьет рекорды. Менталитет изменился, команда может победить кого угодного. Гасперини обладает особенным мышлением и видением футбола, его взгляд отличается от всех остальных. Он гений, мастер", - приводит слова президента Football Italia.
Теги: Гасперини Аталанта Серия А
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