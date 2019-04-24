"Бавария" предложила 70 миллионов евро за Кьезу

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Баварию".Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.