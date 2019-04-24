Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Байер
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 30 69
3 РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Ф 30 53
5 Боруссия М 30 51
6 Хоффенхайм 30 50
7 Байер 30 48
8 Вердер 30 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 30 37
11 Герта 30 36
12 Майнц 30 36
13 Фрайбург 30 32
14 Аугсбург 30 31
15 Шальке 04 30 27
16 Штутгарт 30 21
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 30 15
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Новости партнеров

"Бавария" предложила 70 миллионов евро за Кьезу

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Баварию".

Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.

"СЭ"
Теги: Бавария Бундеслига Кьеза Фиорентина Серия А Трансферы
Сегодня, 07:03
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