Дарио Срна: в Италии мне не хватает сала, борща и водки

Защитник "Кальяри" Дарио Срна, выступавший ранее за донецкий "Шахтер", рассказал, чего ему не хватает в Италии."Украинского сала и борща. И водки чуть-чуть, хорошей водки", – цитирует 37-летнего хорвата Tribuna.com со ссылкой на шоу "Вацко Live".