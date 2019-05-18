Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Болонья
Фиорентина
Парма
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
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Дарио Срна: в Италии мне не хватает сала, борща и водки

Защитник "Кальяри" Дарио Срна, выступавший ранее за донецкий "Шахтер", рассказал, чего ему не хватает в Италии.

"Украинского сала и борща. И водки чуть-чуть, хорошей водки", – цитирует 37-летнего хорвата Tribuna.com со ссылкой на шоу "Вацко Live".
Теги: Срна Кальяри Шахтер
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#1  Робсон   (Сегодня, 12:57)
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Всегда нравилась его игра
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
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