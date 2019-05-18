Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Болонья
Фиорентина
Парма
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
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Аарон Рэмзи прибыл в Турин и отпразднует с "Ювентусом" победу в Серии А

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи с нового сезона будет играть в Италии. Валлиец подписал контракт с "Ювентусом" и уже находится в Турине.

Как сообщает Tuttosport, в воскресенье Рэмзи будет присутствовать на матче с "Аталантой", после чего примет участие в праздновании чемпионства команды в Серии А. Аарон Рэмзи перешел в "Ювентус" на правах свободного агента.
Теги: Рэмзи Ювентус
Сегодня, 15:24
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