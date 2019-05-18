Аарон Рэмзи прибыл в Турин и отпразднует с "Ювентусом" победу в Серии А

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи с нового сезона будет играть в Италии. Валлиец подписал контракт с "Ювентусом" и уже находится в Турине.Как сообщает Tuttosport, в воскресенье Рэмзи будет присутствовать на матче с "Аталантой", после чего примет участие в праздновании чемпионства команды в Серии А. Аарон Рэмзи перешел в "Ювентус" на правах свободного агента.