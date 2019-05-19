Павел Недвед сообщил, что в "Ювентусе" еще не приняли решение о новом главном тренере

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что руководство итальянского клуба еще не решило, кто возглавит команду в следующем сезоне.

"В процессе поиска нового тренера не нужно спешить. Безусловно, эпоха Аллегри уникальна, но она больше не повторится, поэтому будет сложно найти подходящего специалиста. Пока "Ювентус" не искал других тренеров, но уже есть четкие мысли по этому поводу. Решение о новом тренере еще не принято", – приводит слова Недведа Sky Sport.
Теги: Недвед Ювентус
Сегодня, 13:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама