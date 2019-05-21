Сергей Милинкович-Савич согласился перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в "Ювентус".По информации Sky Sport Italia, туринский клуб получил предварительное согласие 24-летнего серба на трансфер и теперь проведет переговоры с президентом "Лацио" Клаудио Лотито, который ранее заявлял об отступных за игрока в размере 100 млн евро.