Сергей Милинкович-Савич согласился перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в "Ювентус".

По информации Sky Sport Italia, туринский клуб получил предварительное согласие 24-летнего серба на трансфер и теперь проведет переговоры с президентом "Лацио" Клаудио Лотито, который ранее заявлял об отступных за игрока в размере 100 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Милинкович-Савич Ювентус Лацио Серия А
Сегодня, 22:17
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