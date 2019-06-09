"Ювентус" готов заплатить 100 млн евро за игрока "Лацио"

Туринский "Ювентус" может приобрести полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

По информации Football Italia, действующий чемпионы готовы потратить на приобретение футболиста €100 млн, а также включить в трансфер полузащитника Леонардо Спинаццолу и защитника Кристиана Ромеро.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич провел за "Лацио" 31 матч. В активе футболиста пять голов и три результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Милинкович-Савич Лацио Серия А
Сегодня, 15:28
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