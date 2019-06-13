Тьемуэ Бакаойоко: мне не хочется говорить про Гаттузо

Хавбек "Милана" Тьемуэ Бакайоко заявил, что его карьера в итальянском клубе не заладилась."Россонери" взяли игрока лондонского "Челси" в аренду с опцией выкупа в €35 млн."У меня были некоторые трудные моменты, особенно в начале. Если честно, грустно уезжать, но такова жизнь. Мои отношения с Джузеппе Гаттузо были сложными. У нас не было понимания. Честно говоря, мне не хочется говорить о нем. Я одно время брал уроки итальянского, но потом перестал. Вообще, учитывая, что с самого начала дела шли не очень хорошо, я не стал тратить особо время на это", - цитирует Бакайоко L'Equipe.По контракту 24-летнему французу остается еще три года провести в стане аристократов.Как заявил сам футболист, ему бы хотелось перейти в "Пари Сен-Жермен".