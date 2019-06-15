Аллегри: точно не могу ничего посоветовать Сарри

Прежний наставник туринского "Ювентуса" рассказал, что ничего не может посоветовать будущему тренеру Старой Синьоры Маурицио Сарри:- Могу ли что-то посоветовать Маурицио Сарри? Точно нет. Ничего из этого больше не связано со мной, так что мне будет просто интересно понаблюдать за Серией А. Думаю, нас ждёт замечательный сезон.Решил взять перерыв на один год, поскольку у меня нет клуба. Теперь нужно отойти от дел. Меня ждёт прекрасный отпуск, - приводит слова бывшего тренера "Юве" издание Corriere dello Sport.