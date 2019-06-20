Агент Жоржиньо не исключил перехода игрока в "Ювентус"

Жоао Сантос, агент полузащитника "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, прокомментировал слухи о возможном уходе его клиента из лондонского клуба."Контракт Жоржиньо с "Челси" рассчитан ещё на четыре года. Мы подождём несколько дней, чтобы понять, правдивы ли слухи, о которых пишут СМИ.Ему нравится атмосфера в лондонском клубе. Сейчас нельзя сказать, что он хочет уйти, но на трансферном рынке может случиться всё что угодно.Переход в "Ювентус"? Выступление в прошлом за "Наполи" не станет проблемой, потому что Жоржиньо — профессионал, но прямо сейчас он счастлив в "Челси", — цитирует агента Tuttomercatoweb.