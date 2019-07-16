Аарон Рэмзи: не представлял, что могу отказаться от перехода в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса" Аарон Рэмзи поделился эмоциями от своего перехода в туринский клуб, передает L`Equipe.Рэмзи перешел в "Ювентус" из "Арсенала", за лондонский клуб он выступал с 2008 года."Когда я узнал, что "Ювентус" заинтересован, не представлял, что могу отказаться. Это очень большой клуб, один из самых престижных в мире. Иметь такую возможность было мечтой. Но игра на высшем уровне также является вызовом для меня. Это также новый опыт для образа жизни и культуры. Придется адаптироваться, надеюсь, все будет хорошо. Знаю, как тяжело будет, но я готовился", — заявил футболист.