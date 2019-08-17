"Интер" недоволен текущим весом Лукаку в 104 кг

"Интер" недоволен избыточным весом форварда Ромелу Лукаку, который перешёл в клуб этим летом из "Манчестер Юнайтед" за € 65 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.Согласно информации источника, текущий вес 26-летнего нападающего составляет 104 кг. В "нерадзурри" хотят, чтобы бельгиец весил не более 100 кг. Футболист уже сел на диету и в выходные будет тренироваться дополнительно, чтобы восстановить оптимальные физические кондиции. В клубе не исключают, что игрок может пропустить матч 1-го тура чемпионата Италии с "Лечче", который состоится 26 августа.