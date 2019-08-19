Перешедший в «Брешию» итальянский нападающий Марио Балотелли признался, что растрогал свою маму, сообщив ей о месте продолжения карьеры. Балотелли вырос в Кончезьо, провинции Брешиа.
«Моя мама плакала, когда я сказал ей, что у меня есть возможность перейти в «Брешию»! Я спросил, что она думает, а она просто заплакала. Она очень счастлива. Мой отец был родом из Брешии, он поддерживал эту команду и мечтал увидеть, как я играю в этой футболке, поэтому, я думаю, что он тоже был бы счастлив.
У меня нет никакого страха. Мои цели — помочь этой команде прогрессировать, поддерживать моих товарищей по команде и получать поддержку от них. Я думаю, вы больше боитесь моего возможного провала, чем я.
Я нацелен получить место в сборной Италии на Евро-2020. Я разговаривал с Манчини, когда он пожелал мне счастливого дня рождения. Брешиа — мой город, поэтому он может дать мне гораздо больше, чем другие места, так же, как и я надеюсь дать Брешии гораздо больше, чем я мог бы дать другим городам», — цитирует Балотелли Sport24.ru со ссылкой на Football Italia.
Марио Балотелли: когда сказал маме, что перехожу в "Брешию", она расплакалась. Моя цель - попасть на Евро
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