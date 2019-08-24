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Карло Анчелотти не доволен поведением болельщиков "Фиорентины"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти поделился своим мнением после матча с "Фиорентиной" (4:3) в стартовом матче чемпионата Италии.
«У нас не получалось играть в обороне, это очевидно. Мы были медленны в прессинге, но, когда «Фиорентина» немного сбросила темп, нам удалось хорошо контролировать мяч. Пропустили три гола, но забили четыре на выезде, что является хорошим результатом.

Здесь никогда нашей команде не было легко, это напряжённая и часто враждебная атмосфера. Но после 90 минут оскорблений и ругательств я повернулся к фанатам и предложил им просто пойти домой, видя, что уже поздно. Конечно, не очень приятно слышать оскорбления на протяжении всего матча, особенно учитывая, что мой отец был большим поклонником клуба. Я снимаю шляпу перед большинством болельщиков «Фиорентины», но прямо за моей скамейкой сидело несколько идиотов», — цитирует слова Анчелотти Sky Sport Italia.


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Теги: Анчелотти Наполи Фиорентина Серия А
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