Бонуччи — о расистских оскорблениях Лукаку: такие случаи происходят повсюду, расизм нужно искоренять

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи выразил своё мнение по поводу эпизода, который случился в матче Серии А между "Кальяри" и "Интером", когда форвард гостей Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям.

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