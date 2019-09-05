Бонуччи — о расистских оскорблениях Лукаку: такие случаи происходят повсюду, расизм нужно искоренять
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи выразил своё мнение по поводу эпизода, который случился в матче Серии А между "Кальяри" и "Интером", когда форвард гостей Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям.
Фото: Getty Images
"Такие случаи происходят не только в Италии, а повсюду. В том числе в других европейских лигах. Не нужно указывать на кого-то пальцем, однако необходимо понимать, что расизм — это чума, его нужно искоренять", - приводит слова Бонуччи Goal.
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