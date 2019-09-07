Синиша Михайлович пропустит матч с «Брешией» из-за начала второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, борющийся с лейкемией, не будет руководить командой в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Брешией» 15 сентября.

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