50-летний сербский специалист в это время будет проходить второй курс химиотерапии, сообщает «Спорт 24», ссылаясь на итальянские СМИ.
Михайловичу диагностировали агрессивную форму лейкемии этим летом, он уже прошел первый курс лечения. Несмотря на болезнь, Михайлович наблюдал за тренировками «Болоньи» и общался с футболистами по видеосвязи, а в начале сезона даже присутствовал на тренерской скамейке в матчах с «Вероной» (1:1) и СПАЛом (1:0). Врачи разрешили тренеру провести пару недель с женой и детьми.
Синиша Михайлович пропустит матч с «Брешией» из-за начала второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, борющийся с лейкемией, не будет руководить командой в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Брешией» 15 сентября.
Фото: Getty Images
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