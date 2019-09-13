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Марио Манджукич заинтересован в переходе в "Лос-Анджелес"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может перебраться в МЛС, сообщают La Gazzetta dello Sport и Calciomercato.

33-летний хорват не попал в заявку команды на субботний матч против "Фиорентины", так как он может покинуть команду в ближайшее время.

Контракт игроку предложил американский клуб "Лос-Анджелес", и этот вариант всерьез заинтересовал Манджукича. В то же время футболист не планирует переходить в команду из Катара, о предложении которой сообщалось ранее.

Sport24.ru


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Теги: Манджукич Ювентус Серия А Лос-Анджелес Гэлакси АПЛ
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