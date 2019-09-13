Марио Манджукич заинтересован в переходе в "Лос-Анджелес"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может перебраться в МЛС, сообщают La Gazzetta dello Sport и Calciomercato.33-летний хорват не попал в заявку команды на субботний матч против "Фиорентины", так как он может покинуть команду в ближайшее время.Контракт игроку предложил американский клуб "Лос-Анджелес", и этот вариант всерьез заинтересовал Манджукича. В то же время футболист не планирует переходить в команду из Катара, о предложении которой сообщалось ранее.