Маурицио Сарри: в нашей семье все страстно болели за "Фиорентину", кроме меня

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри перед началом матча 3-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" рассказал, что все в его семье болели за "фиалок". Поэтому его работа в туринской команде была встречена родными неоднозначно.

Фото: Getty Images