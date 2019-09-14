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Маурицио Сарри: в нашей семье все страстно болели за "Фиорентину", кроме меня

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри перед началом матча 3-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" рассказал, что все в его семье болели за "фиалок". Поэтому его работа в туринской команде была встречена родными неоднозначно.
Фото: Getty Images
"Мама была недовольна, это если мягко сказать. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона, так что все в нашей семье страстно болели за "Фиорентину", кроме меня. Я всегда поддерживал "Наполи". У меня много воспоминаний об этом стадионе, но, к сожалению, сейчас передо мной только одно — как я потерял здесь скудетто. Мне нужно быстро заменить это положительным воспоминанием", — приводит слова Сарри "Чемпионат", ссылаясь на Football Italia.


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Теги: Сарри Фиорентина Ювентус Серия А
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