Президент "Фиорентины" Рокко Комиссо прокомментировал ничью с "Ювентусом" (0:0) в матче 3-го тура Серии А.
"Я счастлив, поскольку наши ребята играли сердцем. Это был веселый матч.
Видели 36-летнего Рибери? Он играл лучше, чем Криштиану Роналду! И два наших итальянца, Гаэтано Кастровилли и Федерико Кьеза, сыграли феноменально.
Состав "Ювентуса" стоит 300 млн евро, учитывая трансферную стоимость и зарплату, а наш 50 млн, и мы все равно взяли очко.
Если вы дадите мне время, я помогу "Фиорентине" завоевать что-нибудь особенное. Посмотрите на наши достижения последних двух месяцев. Мы продали больше абонементов, чем за последние 30 лет.
Мы перестраиваем команду, а теперь у нас есть большой чемпион, Рибери. Дайте нам время, и мы будем выигрывать такие матчи", - цитирует Комиссо Sky Sport Italia.
Sport24.ru
Президент "Фиорентины": 36-летний Рибери играл лучше, чем Роналду!
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