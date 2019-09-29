"Милан" показал худший старт в чемпионате Италии с сезона-1938/39 и рассматривает Андрея Шевченко

"Милан" проиграл четыре из первых шести матчей Серии А, такого с клубом не случалось с сезона-1938/39.

Фото: украинская федерация футбола / ffu.ua