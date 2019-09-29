В матче 6-го тура россонери потерпели поражение от "Фиорентины" (1:3) и сейчас занимают 16-е место в турнирной таблице. Ранее команда проиграла "Удинезе", "Вероне" и "Торино".
По информации Tuttomercatoweb, руководство "Милана" рассматривает вариант с увольнением Марко Джампаоло и приглашением на пост главного тренера Андрея Шевченко.
"Милан" показал худший старт в чемпионате Италии с сезона-1938/39 и рассматривает Андрея Шевченко
"Милан" проиграл четыре из первых шести матчей Серии А, такого с клубом не случалось с сезона-1938/39.
Фото: украинская федерация футбола / ffu.ua
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