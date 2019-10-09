Михайлович - болельщикам: вы придаете мне так много сил

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович обратился к болельщикам клуба."Вы придаёте мне так много сил. Жаль, что я не могу быть с вами, но я недавно вышел из больницы и хотел провести немного времени с женой и детьми. Надеюсь, вы отнесётесь к этому с пониманием. Я хотел поблагодарить болельщиков и клуб за всё, что вы для меня сделали. За все те моменты, когда вы были рядом со мной и давали мне столько сил в это необычное время. Я борюсь с этой болезнью, но уверен, что все идет хорошо, я выиграю эту битву благодаря вам и любви моей семьи", - цитирует Михайловича Football Italia.