» » Баджо: я до сих пор вспоминаю перед сном свой промах на ЧМ-1994 с пенальти

Баджо: я до сих пор вспоминаю перед сном свой промах на ЧМ-1994 с пенальти

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо вспомнил о своем промахе с пенальти на чемпионате мира 1994 года.

Баджо не реализовал одиннадцатиметровый в послематчевой серии в финальной игре с Бразилией, из-за чего итальянцы не смогли продолжить борьбу и проиграли своему сопернику.

"Я никогда в жизни не пробивал с пенальти выше ворот, только один раз. Это был не последний мой промах с пенальти, но именно этот удар стал для меня смертельным. Я по-прежнему часто вспоминаю этот момент, особенно перед сном.

В детстве я мечтал сыграть за сборную Италии против Бразилии в финале чемпионата мира. Вот только в моих мечтах не было того момента, когда я не забиваю пенальти.

Я бы отдал все, чтобы реабилитироваться за этот промах. В 2002 году у меня была надежда, что меня возьмут на чемпионат мира, но в итоге я остался дома. Не хотелось бы показаться нескромным, но я считаю, что я заслуживал туда поехать, даже если у кого-то и были сомнения в моем уровне", — сказал Баджо, выступая на конференции на спортивном фестивале Dello в Тренто.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Баджо Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Пуйоль: Пике говорит то, что думает
Маркизио: нам с Пирло хватило 15 минут на тренировке, чтобы понять, насколько крут Погба
Тренер вратарей "Спартака" Тудор покинет команду
Баджо: я до сих пор вспоминаю перед сном свой промах на ЧМ-1994 с пенальти
Моуринью рассказал, что Диего Коста ассоциируется у него с животным, а Эссьен - с сыном
Италия уверенно обыграла Грецию и вышла на Евро-2020
Испания упустила победу над Норвегией
Кулибали: у расистов не хватило бы смелости высказать свои претензии мне в лицо
"Барселона" ожидает, что "Бавария" выкупит Коутиньо за 120 млн евро
Защитник Италии отказался уходить из детской больницы вместе с другими игроками
Мбаппе: готов умереть на поле за Дешама
"Арсенал" может уволить Эмери, если команда не попадет в Лигу чемпионов 2
Кейру возмущена алиментами в 20.000 руб от футболиста Новосельцева 9
Роналду: рад, что удалось забить на столь особенном для меня стадионе
18 английских фанатов арестовали после столкновения с полицией в Праге 3
Клозе: Левандовски в 10 раз лучше, чем был я 2
Мостовой: сборная России обыграет Кипр со счетом 1:0 или 2:0
Б. Игнатьев: с Кипром будет непростой матч, но Россия поставит жирную точку
Функционер "Фиорентины" решил мотивировать игрока с помощью своей племянницы 4
Колыванов: сборная России по всем показателям превосходит команду Кипра
Дания одержала победу над Швейцарией
Иско намерен покинуть "Реал"
Видаль: если тренер "Барселоны" скажет мне уйти, я это сделаю
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева и Кейру 40
Шустиков: матч со "Спартаком-2" прошел в семейной обстановке
Раньери возглавил "Сампдорию" 2
Тедеско решил контрактные проблемы с "Шальке" и завтра вернётся в Москву 14
Баскаков: не наиграли на победу – идём от тура к туру и смотрим дальше
Президент "Торпедо": было нервно, но я сегодня очень рада, нет слов
Агент Карпа: на нас никто из "Зенита" не выходил
Все новости