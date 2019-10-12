Баджо: я до сих пор вспоминаю перед сном свой промах на ЧМ-1994 с пенальти

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо вспомнил о своем промахе с пенальти на чемпионате мира 1994 года.Баджо не реализовал одиннадцатиметровый в послематчевой серии в финальной игре с Бразилией, из-за чего итальянцы не смогли продолжить борьбу и проиграли своему сопернику."Я никогда в жизни не пробивал с пенальти выше ворот, только один раз. Это был не последний мой промах с пенальти, но именно этот удар стал для меня смертельным. Я по-прежнему часто вспоминаю этот момент, особенно перед сном.В детстве я мечтал сыграть за сборную Италии против Бразилии в финале чемпионата мира. Вот только в моих мечтах не было того момента, когда я не забиваю пенальти.Я бы отдал все, чтобы реабилитироваться за этот промах. В 2002 году у меня была надежда, что меня возьмут на чемпионат мира, но в итоге я остался дома. Не хотелось бы показаться нескромным, но я считаю, что я заслуживал туда поехать, даже если у кого-то и были сомнения в моем уровне", — сказал Баджо, выступая на конференции на спортивном фестивале Dello в Тренто.