Встреча завершилась со счётом 1:1. Уже на 10-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу шведского нападающего Виктора Дьёкереша. Лондонцы сохранили минимальное преимущество до перерыва, однако во второй половине встречи немецкой команде удалось отыграться.
На 55-й минуте Максимилиан Байер поразил ворота английского клуба. В оставшееся время ни одной из команд не удалось забить победный мяч.
"Арсенал" упустил победу над дортмундской "Боруссией"
"Арсенал" на своём поле сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
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