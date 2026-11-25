"Арсенал" упустил победу над дортмундской "Боруссией"

Арсенал " на своём поле сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча завершилась со счётом 1:1. Уже на 10-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу шведского нападающего Виктора Дьёкереша. Лондонцы сохранили минимальное преимущество до перерыва, однако во второй половине встречи немецкой команде удалось отыграться.



На 55-й минуте Максимилиан Байер поразил ворота английского клуба. В оставшееся время ни одной из команд не удалось забить победный мяч.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Боруссия Д