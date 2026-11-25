"Манчестер Сити" спасся от поражения в матче с "Наполи"

"Манчестер Сити" и "Наполи" не выявили победителя в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счётом 2:2. Все четыре мяча были забиты после перерыва. В начале второго тайма нападающий неаполитанцев Расмус Хейлунн открыл счёт, а на 67-й минуте полузащитник хозяев Айюб Буадди восстановил равенство.



В концовке встречи Ноа Ланг вновь вывел итальянскую команду вперёд, однако удержать преимущество гости не сумели. Райан Шерки забил ответный мяч и спас "Манчестер Сити" от домашнего поражения.

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Наполи