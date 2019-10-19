Анчелотти: сегодня же позвоню Ибрагимовичу и позову его в "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Вероной" (2:0) с юмором прокомментировал слова 38-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича, заявившего, что хотел бы поиграть в Неаполе."Сегодня же вечером я ему позвоню и скажу, что мы его ждем!Я испытываю огромную привязанность к нему. Видел, что он забил 29 голов в 30 матчах МЛС. Завтра расскажу вам, как прошел наш разговор!", - цитирует Анчелотти Gazzetta dello Sport.