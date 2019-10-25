Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что не включил нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 9-го тура Серии А против "Лечче", чтобы предоставить португальцу возможность отдохнуть.
"Мы часто разговариваем с Криштиану. Даже ему порой будет нужен отдых. Будем отталкиваться от его самочувствия, будем решать.
На данный момент у нас не особо много вариантов для того, чтобы провести полную ротацию состава. Будем делать изменения в составе, отталкиваясь от состояния футболистов", — цитирует Сарри Daily Mail.
Sport24.ru
Сарри объяснил, почему Роналду не сыграет с "Лечче"
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