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Сарри объяснил, почему Роналду не сыграет с "Лечче"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что не включил нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 9-го тура Серии А против "Лечче", чтобы предоставить португальцу возможность отдохнуть.

"Мы часто разговариваем с Криштиану. Даже ему порой будет нужен отдых. Будем отталкиваться от его самочувствия, будем решать.

На данный момент у нас не особо много вариантов для того, чтобы провести полную ротацию состава. Будем делать изменения в составе, отталкиваясь от состояния футболистов", — цитирует Сарри Daily Mail.

Sport24.ru


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Теги: Сарри Роналду Ювентус Лечче Серия А
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